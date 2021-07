Dopingjager Van Eenoo: "De laatste twee maanden heel veel epo-gevallen"

"Normaal 3 epo-gevallen op een jaar, nu al 7 op een paar maanden"

Thomas De Gendt en Greg Van Avermaet lieten zich eerder in deze Tour al uit over het hoge niveau. Zij gaven aan dat ze hun beste waarden trapten, maar toch het peloton niet meer konden volgen. Het zette ook Peter Van Eenoo van het dopinglab in Gent aan het denken.

"Het zijn niet de prestaties die mij de wenkbrauwen doen fronsen, maar wel de uitspraken van De Gendt. Die deden mij denken aan Edwig Van Hooydonck. Die zei op een bepaald moment ook: “Ik hang mijn fiets beter aan de haak, want met wat er nu gebeurt, kan ik niet meer volgen en ik wil die dingen niet doen.” Dat werd nog eens versterkt door de uitspraken van Greg Van Avermaet."

De coronapandemie heeft in elk geval ook een impact gehad op de dopingcontroles. In het Gentse dopinglab deden ze voor de pandemie 1.000 urinecontroles en 200 bloedcontroles per maand. Vorig jaar werden er in april en mei amper 5 stalen per maand getest. En dus zagen sommige sporters hun kans.

"We hebben een verbetering gemaakt in de methode om epo op te sporen, maar er is een tijd niet gecontroleerd en we weten dat epo een product is dat heel hard helpt en waar sommigen nog steeds niet kunnen afblijven. De laatste 2 maanden hebben we heel veel epo-positeve gevallen gehad. Normaal hebben we er een drietal op een jaar, nu zitten we al aan 7 op een paar maanden."

De verklaring is simpel volgens Van Eenoo. "De testen die plotsklaps weer begonnen zijn. Daardoor zijn mensen betrapt die dachten dat de testen nog in het stadium van vorig jaar zaten. Maar corona is de wereld nog niet uit en is niet altijd makkelijk voor antidopingorgansaties om bij atleten langs te gaan."