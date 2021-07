Cristiano Ronaldo kroont zich met 5 doelpunten voor het eerst tot EK-topschutter

Ronaldo maakte in de groepsfase 2 doelpunten tegen Hongarije en Frankrijk en scoorde ook 1 keer tegen Duitsland, hij gaf in die wedstrijd ook een assist aan Diogo Jota. In de 1/8e finale tegen de Rode Duivels scoorde Ronaldo niet.

De aanvaller van Juventus zag Patrik Schick (ook 5 doelpunten) nog heel dicht komen, maar de Tsjech slaagde er niet in om ook nog voor een assist te zorgen. Lukaku en Kane bleven steken op 4 doelpunten.

In 2012 was Ronaldo al eens topschutter samen met onder meer Fernando Torres en Mario Balotelli. Het was uiteindelijk Torres die met een extra assist en het minste aantal speelminuten de Gouden Schoen mee naar huis mocht nemen.