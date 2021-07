Badmintonster Lianne Tan kent haar tegenstandsters in Tokio

Badmintonster Lianne Tan (BWF 38) staat in Tokio voor haar derde Olympische Spelen. Onze landgenoot kent al haar tegenstanders in de groepsfase.

Tan neemt het in groep M op tegen de Indonesische Gregoria Mariska Tunjung (BWF 23), het veertiende en laagste reekshoofd, en de Birmaanse Thet Htar Thuzar (BWF 65). De volgorde van de wedstrijden is nog niet bepaald.

In totaal zijn er 43 speelsters onderverdeeld in veertien groepen. Alleen de winnares stoot door naar de achtste finales. Tan overleefde nog nooit de groepsfase op de Olympische Spelen. Zowel in 2012 in Londen als in 2016 in Rio was de groepsfase het eindstation.

Bij kwalificatie neemt Tan het op tegen de nummer 1 uit groep N. Die bestaat uit de Thaise Ratchanok Intanon (BWF 6), de Maleisische Soniia Cheah (BWF 35) en de Hongaarse Laura Sarosi (BWF 74).