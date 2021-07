Alle wegen leiden naar Parijs: dit is het parcours van de slotweek in de Tour de France

16e etappe (dinsdag 13 juli)

Na de rustdag van gisteren in Andorra kampeert het peloton nog enkele dagen in de Pyreneeën. De eerste maaltijd is geenszins licht verteerbaar, maar zou normaal gezien ook niet al te zwaar op de maag mogen liggen als we kijken naar de rest van de menukaart.

Tussen Pas de la Case en Saint-Gaudens zijn de Col de Port (2e categorie), de Col de la Core (1e categorie) en de Col de Portet d'Aspet (1e categorie) zeker appetijtelijk, maar die cols zijn klein bier vergeleken met wat woensdag en donderdag te wachten staat.

Een etappe die uiteraard veel te zwaar is voor de snelle mannen en wellicht net niet lastig of verleidelijk genoeg oogt voor de klassementsmannen, impliceert dat we voor dagwinst weer kunnen kijken naar de brede waaier van aanvallers in dit peloton. De gegadigden voor de bolletjestrui staan alvast met stip genoteerd.