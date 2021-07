10 op 10 en tonnen respect: 19-jarige Saka, die beslissende penalty miste, ook geroemd

Liam Gallagher, Dua Lipa, zijn ploegmaats bij Arsenal... Iedereen had gisterenavond medelijden met de arme Bukayo Saka. Amper 19 en toch naar voren gestapt op het belangrijkste Engelse voetbalmoment van de voorbije 25 jaar.



In een alles-of-niets-situatie. In een finale. Voor eigen publiek.





Zelfs bij de anders ijskoude José Mourinho bloedde het hart. "Ik heb medelijden met Saka", vertelde de trainer van AS Roma bij radiozender talkSport. "Het is moeilijk om hem als laatste aan de beurt te laten. Het is te veel gewicht voor 'a kid' om te dragen op zo'n moment. Hij had het lot van het hele land op zijn schouders. Dat is te veel."