Waanzin in Wembley: honderden fans zonder ticket stormen naar binnen, gevechten in stadion

Nieuwe beelden tonen hoe supporters met succes in Wembley zijn geraakt

Supporters dringen door de veiligheidsbarrière buiten

Op social media circuleren meerdere filmpjes van supporters die (met succes) Wembley proberen binnen dringen. Daardoor moest een deel van het stadion tijdelijk worden afgesloten. Politie en stewards lijken zwaar in ondertal en de situatie niet te kunnen controleren. Bekijk hieronder meer beelden.



Berichten die ons bereiken vanuit het stadion maken duidelijk dat supporters effectief tot aan de zitplaatsen zijn geraakt. Ze zouden de plekken voor personen met een handicap, net voor de perstribune, proberen innemen. In Wembley vinden er ook gevechten plaats, zoals te zien is in onderstaande tweet. Opgelet: de beelden kunnen schokkend zijn.