Vincenzo Nibali verlaat de Tour om zich voor te bereiden op de Spelen

De 36-jarige Nibali trok op weg naar Andorra mee in het offensief en schudde ook zelf nog een paar keer aan de boom in de kopgroep. Uiteindelijk finishte hij als elfde, op 1'22" van winnaar Sepp Kuss. Meteen dus zijn laatste wapenfeit in deze Tour.

"Het was vandaag een heel zware dag, niet alleen in de finale", zegt de Tourwinnaar van 2014. "We konden niet opschieten in de kopgroep op de slotklim, het was een persoonlijke confrontatie tussen de besten. Ik denk dat het een goede dag was, zeker een goede test alvorens ik naar Tokio trek."

De opgave van Nibali was gepland. 5 jaar geleden ging zijn gouden droom in Rio in rook op door een valpartij in een afdaling. Greg Van Avermaet kroonde zich toen tot olympisch kampioen. In Tokio zal Nibali de Italiaanse ploeg met ook nog Damiano Caruso, Alberto Bettiol, Gianni Moscon en Giulio Ciccone aanvoeren.

"Mijn Tour is anders geweest in vergelijking met de laatste jaren, maar vergelijkbaar met de Tour van 2016 voor de Spelen van Rio. De Tour is een opsteker voor iedereen, je kunt er de wereldtop tegenkomen. Ik denk dat het de beste manier was om mijn topvorm te bereiken voor Tokio."

"Mijn gevoel is goed, maar in een race zoals op de Spelen is het de hele ploeg die er bovenop moet zitten. Ik ben er zeker van dat mijn ploegmaat Giulio Ciccone een sleutelrol zal spelen in onze ploeg."