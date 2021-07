VIDEO: De hoogtepunten van de 1e Pyreneeënrit: Kuss triomfeert, favorieten lossen elkaar niet

1. De Gendt, Van Aert en Teuns glippen mee in ruime kopgroep

Thomas De Gendt schudt al vroeg aan de boom en gaat er alleen vandoor. Het duurt even vooraleer hij gezelschap krijgt van 7 renners, met daarbij onder meer Dylan Teuns, Steven Kruijswijk en Dan Martin. Daarachter ontstaat een grote achtervolgersgroep met klinkende namen als Van Aert, Valverde, Alaphilippe, Quintana, Woods, Poels en Nibali.



Op ruim 155 kilometer van de finish smelt het vooraan samen. In het peloton ziet UAE geen graten in de ruime kopgroep van 32 renners, het team van geletruidrager Tadej Pogacar laat begaan.

2. Bollenstijd tussen Wout, Wout en Woods

Met Woods, Poels, Van Aert en Quintana zitten de protagonisten in de bollenstand mee in de kopgroep. Op Montée de Mont-Louis breekt het eerste gevecht los. Poels troeft Van Aert af, bergkoning Woods is derde en ziet zijn voorsprong op Poels slinken tot één schamel puntje. Van Aert duikt de top drie van het bergklassement in.

3. Van Aert als eerste boven op de Col de Puymorens

Wout van Aert blijft hoge toppen scheren in deze Tour. De Belgische kampioen plaatst net voor de top van de Col de Puymorens een versnelling en troeft Poels en Woods af. Plots lijkt Van Aert zich écht te mengen in de strijd voor de bolletjestrui.

4. Quintana gaat solo op de Port d'Envalira

Op de Port d'Envalira spat de kopgroep uiteen. Voor De Gendt gaat het te snel, ook Mohoric en Kruijswijk moeten afhaken onder het gebeuk van Nibali. Maar de uithaal van Quintana is steviger, de Colombiaan gaat solo en komt als eerste boven op het dak van de Tour. Van Aert sprint naar de tweede plaats, voor Poels en Woods. Hij nadert zo tot op 4 punten van virtuele bergkoning Poels.



In het peloton maken de mannen van Ineos tempo voor Richard Carapaz. Castroviejo en Van Baarle laten zich zelfs uit de kopgroep zakken om hun kopman bij te staan.

5. Kuss waagt zijn kans op de Col de Beixalis, favorieten lossen elkaar van geen vin

Ook op de Col de Beixalis, de slotklim, waagt Quintana nog eens zijn kans, maar de Colombiaan komt al snel de man met de hamer tegen. Sepp Kuss heeft zijn krachten beter ingeschat en plaatst een snedige versnelling. Valverde spartelt nog even tegen, maar ook hij moet uiteindelijk lossen. Achter hem wordt de kopgroep verder uitgedund.



In het peloton ontbindt Carapaz zijn duivels, maar de voorbereide coup van Ineos blijkt een slag in het water. Ook Vingegaard en Uran slagen er niet in om de andere favorieten te droppen. Pogacar, Carapaz, Vingegaard, Uran en Mas lossen elkaar voor geen meter.

6. Kuss schenkt Jumbo-Visma nieuwe triomf