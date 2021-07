Van de hel naar de hemel: "Ik heb heel vaak van dit moment gedroomd"

Groter kan een contrast niet zijn tussen wat zich afspeelde na de finale van de Copa America dit jaar en in 2016. Na de finale tegen Chili in 2016 - waarin Messi een penalty miste in de strafschoppenreeks op het einde - besloot hij emotioneel een einde te maken aan zijn interlandcarrière.

"Het is niet voor mij weggelegd. Ik heb geprobeerd. Ik denk dat dit het is", zei Messi na de verloren finale aan journalisten. Messi keerde uiteindelijk vrij snel zijn kar. Met de eindzege op de Copa America 5 jaar later als resultaat.

"Ik heb heel vaak over dit moment gedroomd", zei hij tegen de verzamelde pers na de match. "Mijn familie en ik moesten vaak op vakantie vertrekken met een slecht gevoel de eerste dagen. Deze keer is het anders."

"Deze wedstrijd zal de geschiedenis ingaan. Niet alleen omdat we de Copa America hebben gewonnen, maar ook omdat we Brazilië kloppen in hun land."