Van Aert: "Ik ga me niet kapot rijden voor de bollen, maar ik zat daar nu toch"

"Het was niet echt de bedoeling om met 3 man mee te zijn in de vlucht. Kuss en ik waren eigenlijk de vlucht van Steven (Kruijswijk) aan het beschermen, maar er viel opeens een gat achter ons. Toen zaten we plots met een trio in de voorhoede."

De gele brigade van Jumbo-Visma was bij het klinken van het startschot meteen bij de pinken. Sepp Kuss, Steven Kruijswijk en Wout van Aert glipten samen mee in het zog van de kopgroep. Toch was dat niet helemaal volgens plan, zo blijkt.

"Dan hebben we maar snel geschakeld. Met Kuss hebben we iemand in de gelederen die op meer dan 2.000 meter geboren is. Hij heeft absoluut geen last van de hoogte. Hij was nog fris, terwijl anderen al een jasje uitgedaan hadden op de voorlaatste beklimming."



"Dat plannetje werkte goed. Kuss was duidelijk de sterkste in het slot en Kruijswijk en ik konden nog wachten om Jonas Vingegaard (3e in het klassement) bij te staan. Uiteindelijk is het spijtig dat er geen grote verschillen bij de klassementsmannen ontstaan zijn, maar het was een goede dag."