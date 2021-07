Tadej Pogacar: "Toen ik mijn ouders zag, vergat ik het afzien even"

Ineos probeerde Pogacar vandaag het vuur aan de schenen te leggen, maar Richard Carapaz kon het voorbereidende werk van zijn ploegmaats niet bekronen. Ook aanvalspogingen van Jonas Vingegaard en Rigoberto Uran brachten de gele trui niet in verlegenheid.

"Mijn concurrenten hebben vandaag geprobeerd om me aan te vallen, maar helaas voor hen voelde ik me goed. Mijn lichaam reageerde goed op de warmte, het was een goede dag. Het tempo van Ineos heeft me niet in de problemen gebracht, ik had goede benen.”

Pogacar kreeg nog wat meer energie toen hij zijn ouders aan de kant zag staan tijdens de laatste afdaling. “Dat maakte het wat makkelijker. Toen ik hen zag, vergat ik even dat we allemaal aan het afzien waren. Iedereen in het peloton is moe, ik zeker ook.”

"We beginnen bijna aan de laatste week. Er zullen wellicht minder scherpe aanvallen komen, maar meer renners die kraken. Ik had voor de Tour het meeste schrik van de warmte. Maar na deze week waarin het bijna elke dag warm was, ben ik meer op mijn gemak. Je weet nooit wat er nog kan gebeuren, maar ik begin met vertrouwen aan de laatste week."