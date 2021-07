Prins William richt zich tot Engelse nationale ploeg: "Breng de trofee naar huis"

Voor het eerst sinds het WK van 1966 staat de Engelse nationale ploeg opnieuw in de finale van een groot toernooi. 55 jaar na hun enige prijs kunnen de Three Lions zich vanavond voor het eerst tot Europees kampioen kronen.

Dat is ook de Britse prins William niet ontgaan. 'The Duke of Cambridge' wenste zijn landgenoten dan ook veel geluk in aanloop naar de finale.

"Het is zo spannend. Ik wens jullie allemaal heel veel succes. We staan allemaal achter jullie, het hele land. Dus breng deze trofee naar huis", zei de 39-jarige hertog.

Gisteren schreef de Britse koningin Elizabeth al een brief om de nationale ploeg een hart onder de riem te steken. "55 jaar geleden had ik het geluk de beker te mogen uitreiken en toen zag ik wat het betekende voor spelers, management en staf om een finale van een groot toernooi te winnen", schreef The Queen.

"Mijn familie en ik willen jullie alvast feliciteren met het bereiken van deze EK-finale en wensen jullie veel succes, in de hoop dat niet alleen jullie succes herinnerd zal worden, maar ook jullie geestdrift, toewijding en trots."