Momentopname of is er meer aan de hand? Volgwagen loodst Bouhanni over Mont Ventoux

Victor Campenaerts gaf het deze week nog ruiterlijk toe voor onze camera. Zijn gevecht met de tijdslimiet vorige zondag in de etappe naar Tignes was "niet helemaal volgens het boekje verlopen".

De uurrecordhouder gaf aan dat hij in de laatste kilometers wel heel veel dorst had gehad, een smoesje om niet met zoveel woorden te zeggen dat hij zich in de slotfase richting de finish had laten meedrijven (door zijn volgwagen).

Het zijn trucjes waar renners in het nauw naar durven te grijpen. Ze moeten dan vooral hopen dat het onopgemerkt blijft voor de juryleden, maar ook toeschouwers registreren natuurlijk wat er in de achterhoede gebeurt.

YouTube-fenomeen Bas Tietema stond afgelopen woensdag met bevoorrading op de Mont Ventoux, maar daar had Nacer Bouhanni geen oog voor. De Fransman maakte wel bijzonder veel snelheid dankzij zijn volgwagen.

Het Franse woelwater van Arkéa-Samsic heeft al niet de beste reputatie door zijn roekeloze sprintgedrag. Hij bereikte woensdag Malaucène als 155e en voorlaatste van het pak, op 43'25" van ritwinnaar Wout van Aert.

Soren Kragh Andersen finishte als allerlaatste op 47'36", slechts enkele seconden voor de tijdslimiet. Luke Rowe kwam buiten tijd aan. Victor Campenaerts hield zich aan zijn belofte om geen tweede keer vals te spelen en stapte onderweg af.

Of de beelden nog een staartje krijgen, is niet duidelijk. Bouhanni zou kunnen opperen dat de beelden slechts een momentopname zijn, maar op Twitter werden nog foto's en opmerkingen gedeeld over het manoeuvre.