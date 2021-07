Marc Sergeant: "Het ziet er goed uit voor Ewan en de Vuelta"

Caleb Ewan mikte dit jaar op ritzeges in alle drie de grote rondes. De Giro mag hij alvast aanvinken, maar de Tour moest hij na zijn val en de breuk van zijn sleutelbeen schrappen.

"Ik dacht eigenlijk dat dit zijn Tour ging worden, maar het lot heeft er anders over beslist. Die aankomsten hier waren ook op zijn lijf geschreven, steeds een beetje bergop. We gunnen het Cavendish zeker, maar we denken wel steeds: als Caleb hier geweest was …”, vertelt Marc Sergeant.