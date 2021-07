Geen fietscomputer? "Bauke is wel de man die steeds vraagt hoe ver het nog is"

Gisteren stond Bauke Mollema in de schijnwerpers. Niet alleen omdat hij naar de overwinning soleerde in de Tour, ook omdat hij blijkbaar al 2 jaar zonder fietscomputer rondrijdt. "Die steek ik in mijn achterzak tijdens de wedstrijd", vertelde Mollema toen.

Heel atypisch en "old-school" voor een profrenner, maar het heeft zo ook zijn nadelen. "Bauke is de man die je elke 15 kilometer vraagt ​​hoe ver het nog is, maar we vergeven hem", schrijft zijn ploegmakker Julien Bernard op Twitter.