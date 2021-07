Engelsen verbijten tranen: "Deze pijn zullen we onze hele carrière voelen"

De bondscoach nam zelf de verantwoordelijkheid op voor de penaltymissers. "Ik besliste wie ze penalty's nam. Niemand blijft nu alleen achter. We wonnen als een team en we verliezen als een team. Als het op penalty's aankomt, is het allemaal mijn schuld."

De Engelse bondscoach Gareth Southgate baalde nadat de Engelse droom na strafschoppen uiteen spatte. "We zijn ongelooflijk teleurgesteld", vertelde Southgate. "Mijn spelers gaven alles wat ze hadden. Het is erg lang geleden dat we nog zover zijn geraakt op een toernooi. Maar op dit moment doet het gewoon heel veel pijn."

Ook topschutter Harry Kane baalde. "Ik had niet meer kunnen geven", sakkerde de spits bij de BBC. "Het hele team had niet meer kunnen geven. Een strafschoppenserie verliezen is het slechtste gevoel van de wereld. Deze pijn zullen we de rest van onze carrières blijven voelen, maar dat is voetbal. We zullen hiervan leren en groeien. Het zal ons alleen maar meer motivatie geven voor het WK van volgend jaar."



Engeland wilde een periode van 55 jaar zonder prijs afsluiten, maar slaagden daar dus niet in. In 1966 veroverden de Engelsen in eigen land de wereldtitel, die tot op heden zeer gecontesteerd is vanwege onder meer een spookdoelpunt van Geoff Hurst in de verlengingen van de finale tegen West-Duitsland. Sindsdien konden ze zich nooit meer plaatsen voor een finale.