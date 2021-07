Cavendish doet de kassa rinkelen bij grote slokop Deceuninck-Quick Step

Patrick Lefevere bood Mark Cavendish eind vorig jaar een vangnet aan en die beslissing betaalt zich uit in deze Tour. Ook letterlijk, want mede dankzij de ritzeges van de Brit incasseerde Deceuninck-Quick Step al ruim €95.320 in deze Ronde van Frankrijk.

Het zijn de ploegen uit de lage landen die goede zaken doen want ook Jumbo Visma en Alpecin-Fenix zitten na 2 weken bij de topverdieners. Met respectievelijk €62.640 en €61.400 hebben ze wel nog flink wat goed te maken op Deceuninck-Quick Step.

Niet alle Belgische ploegen hebben even fraaie cijfers. Lotto-Soudal is met €18.540 pas elfde in het prijzenklassement, Intermarché-Wanty-Gobert 19e met €6.070.

UAE Team Emirates, de ploeg van leider Tadej Pogacar staat voorlopig pas 7e met €32.900. Ineos Grenadiers van uitdager Richard Carapaz doet het beduidend slechter. Met €5.310 bengelt de ploeg onderaan. Enkel Team DSM, Total Energies en Team Qhubeka-NextHash doen nog slechter.