Belgian Lion Bako verlaat kampioen Villeurbanne na twee seizoenen

De 25-jarige Ismaël Bako kwam in de zomer van 2019 toe bij Villeurbanne, de club van Tony Parker. Hij nam deel aan de prestigieuze EuroLeague.

In de competitie was hij erg sterk in de Final Four van de play-offs. Hij hielp zijn ploeg zo aan de titel, enkele weken na ook al de beker te hebben veroverd. "Ismaël zal altijd iemand blijven die de afgelopen twee seizoenen gekleurd heeft", neemt Villeurbanne afscheid.

"In zijn tweede seizoen heeft hij verder progressie gemaakt en afgesloten op de mooist mogelijke manier door zijn beste basketbal te spelen in de Final Four."

Gemiddeld kwam Bako het voorbije seizoen tot 5,6 punten en 3,8 rebounds in 13 minuten. Zijn nieuwe club is nog niet bekend.