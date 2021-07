Architect Mancini in tranen na triomf: "Gans Italië verdient dit"

Wat als speler nooit gelukt is, lukt nu als bondscoach wel voor Roberto Mancini: een prijs pakken met Italië. Het hoefde dan ook niet te verbazen dat de bondscoach overmand door emoties de triomf op Wembley vierde. "Mijn spelers hebben het fantastisch gedaan", zei hij bij RAI Sport. "Na die vroege tegengoal begonnen we te domineren. Deze jongens zijn geweldig. Ik weet niet wat ik wat ik daar nog aan toe kan voegen. Dit is heel belangrijk voor Italië en onze fans."

Naast de tranen van Mancini was er ook de immense vreugde bij Chiellini, die een vleugje notti magiche in zijn eerste reactie verwerkte: "We voelden dat er iets magisch in de lucht hing. We voelen en zeggen dat al het hele toernooi. We verdienen het ook, heel Italië verdient het. We zijn ons eigen voetbal blijven spelen na die vroege achterstand. We domineerden en wilden hier vandaag absoluut winnen. Voor mij was het een geweldige ervaring om hier deel van uit te maken, we kunnen niet wachten om deze titel te vieren met de fans."