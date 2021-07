41 jaar na Goolagong schrijft Barty geschiedenis op Wimbledon: "Trots op haar"

Evonne Goolagong won Wimbledon in 1971 en 1980 en heeft nu eindelijk een opvolgster. "De eerste keer dat ik haar zag, maakte ze me al trots", vertelt Goolagong aan het Australische ABC.

"Ik denk dat ze een jaar of 13 was. Ze was aan het spelen op de Australian Open en mijn man en ik bleven om te kijken. We zagen een punt waarin ze alle vaardigheden liet zien."

"Ze deed een slice, een volley, een smash. Alles in 1 game. We keken naar elkaar en dachten: 'Zij heeft het. Zij wordt onze nieuwe kampioene'."