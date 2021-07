Waarom valt de ketting van Cavendish er altijd af na de sprint?

In Cycling Weekly had Dov Tate van Parcours Wheels een uitgebreidere versie van de feiten in pacht:

"Mark Cavendish maakt een schokkerige beweging op het moment dat hij over de streep komt. Aangezien zijn ketting tijdens de sprint al heen en weer geslingerd heeft, is er niet veel nodig om contact te verliezen."

"Cavendish is ook duidelijk 'gewelddadiger' in zijn sprint-lichaamsbeweging. Op het moment dat hij viert, maakt hij een abrupte stop in zijn trapbeweging. Hij zet zijn linkerknie op slot als hij gaat zitten om te juichen en zorgt er zo voor dat hij een klein terugtrap-moment heeft."

"Het is waarschijnlijk een combinatie van wat voorwaartse kracht in de ketting, gecombineerd met een volledige stop bij de cranks (of zelfs een kleine omgekeerde beweging), wat genoeg is om de ketting ervan af te laten vallen, aangezien hij al heftig beweegt van de sprint."