VIDEO: Het kunststukje van Mollema, mee in de aanval en scoren na knappe solo

Een overgangsetappe in de Tour vandaag en dat inspireerde veel renners om voor de aanval te kiezen. Niet elke poging was even gelukkig. Bauke Mollema kreeg het wél voor elkaar en triomfeerde in Quillan. Bekijk hier de momenten van de 14e rit.

1. Kopgroepje met Rickaert is geen lang leven beschoren

In een woelig begin regent het vruchteloze aanvallen. Uiteindelijk raakt er toch een kwintet weg met daarbij Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Die kan nog de volle buit pakken aan de tussensprint, maar meteen daarna worden de aanvallers weer gegrepen door het peloton.

2. De lijdensweg van Tim Declercq

Het spervuur van aanvallen is geen cadeau voor Tim Declercq. De renner van Deceuninck-Quick Step kwam gisteren zwaar ten val en komt nu al vroeg in de problemen. Maar kraken, laat staan opgeven, staat niet in het woordenboek van "El Tractor".

3. Vlucht van de dag ontstaat op de Col de Montségur

Op de Col de Montségur, de tweede beklimming van de dag, valt de rit in een beslissende plooi. Wout Poels en Mattia Cattaneo rijden weg en krijgen al snel het gezelschap van Michael Woods. Achter hen gooien nog 7 renners hun klimmersbenen in de strijd met Guillaume Martin, Bauke Mollema, Esteban Chaves, Louis Meintjes, Sergio Higuita, Patrick Konrad en Omar Fraile. Poels is Woods te snel af op de top van Col de Montségur, op Col de la Croix des Morts zijn de rollen omgekeerd. De 7 achtervolgers komen aansluiten en krijgen even later het gezelschap van een Frans kwartet met Pierre Rolland, Elie Gesbert, Valentin Madouas en Quentin Pacher.

4. Mollema ruikt zijn kans en gaat solo

Op de Côte de Galinagues zetten Poels en Woods de strijd om de bollentrui voort. Woods is tweede, maar snoept de bergtrui met één puntje extra wel af van Nairo Quintana. Dat maakt zoveel indruk op de Canadees dat hij in de afdaling prompt onderuit gaat. Bauke Mollema vergaat het beter in de afzink. Hij wacht de Col de Saint-Louis niet af en laat zijn 13 metgezellen achter. De Nederlander van Trek-Segafredo geeft van jetje en kan met een voorgift van anderhalve minuut aan de laatste beklimming beginnen.

5. Mollema rondt solotocht majestueus af

Mollema geeft geen krimp op de Col de Saint-Louis, in zijn typisch zwoegende stijl komt hij als eerste boven. Achter hem verbrokkelt de achtervolgersgroep, Woods kaapt wel nog de tweede plaats weg op de Saint-Louis en zet zich zo nog wat steviger in de bollen.



Maar Mollema krijgen ze niet meer te pakken. Na een solotocht van 40 kilometer pakt hij de winst in Quillan.