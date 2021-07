Tokio-team aan het woord: "Niet de benen om afmaker te zijn op de Spelen"

De Tour moet volgende week meteen plaatsruimen voor de Olympische Spelen in Tokio. Hoogtijd om onze olympische mannen - Wout Van Aert en Greg Van Avermaet - in de Tour even aan de tand te voelen over hun nakend avontuur. Maar ook Dylan Theuns ontsnapt niet aan de microfoon van Renaat Schotte.

Greg Van Avermaet is een van onze olympische mannen in de Tour. Wij vroegen ons af of de man met de gouden helm in Tokio een parallel wil trekken naar de zomer van 2016, waar hij olympisch kampioen werd in Rio.

"Ik ben zeker niet goed genoeg om te winnen in Tokio, de benen om het af te maken ontbreken", vertelt Van Avermaet zelf. "De conditie is wel oké, maar ik reis in een andere rol af naar de Olympische Spelen."

Op de Mont Vetoux heeft Wout weer bewezen dat hij ook bergop zijn mannetje kan staan Greg Van Avermaet, AG2R Citroën

Als meesterknecht voor Van Aert of Evenepoel dan? "Wout is fenomenaal aan het rijden. We hebben op de Mont Vetoux ook allemaal nog eens gezien dat hij ook bergop zijn mannetje kan staan. Daarnaast hebben we ook nog eens Remco (Evenepoel), die zich individueel aan het voorbereiden is."

“Achteraf zal blijken wat nu de beste voorbereiding was”

Remco Evenepoel vertrekt vandaag naar Tokio. Wout Van Aert wil graag nog eerst de Tour uitrijden. “Achteraf zal blijken wat nu de beste voorbereiding was”, vertelt Wout Van Aert zelf. "Als je niet deelneemt aan de Tour is het zeker verstandig om nu al te vertrekken om je daar aan te passen. In mijn geval is het de juiste keuze om eerst de Tour uit te rijden en dan rechtstreeks naar Tokio af te reizen."

Ik heb vertrouwen dat ik goed ga kunnen herstellen voor Tokio Wout Van Aert, Jumbo-Visma

"Ik ben nu geconcentreerd op wat er me nog te wachten staat in deze Tour. Je weet al maanden dat de Tour en de Spelen een moeilijke combinatie is, maar ik heb vertrouwen dat ik goed ga kunnen herstellen voor Tokio. Zelfs als ik hier steeds het beste van mezelf geef."



"Nog geen contact gehad met de bondscoach"