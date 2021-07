Stoffel Vandoorne haalt de finish niet in New York, Duitser Günther wint

Stoffel Vandoorne beleeft voorlopig geen prettig weekend in New York. De Belg tikte in de kwalificaties de muur aan en reed lek. Zo moest hij in de 10e race van het seizoen vertrekken vanaf de 21e startplaats. Vandoorne kon aanvankelijk nog wel wat plaatsjes winnen, maar haalde uiteindelijk de finish niet.

De overwinning in New York was voor de Duitser Maximilian Günther. De BMW-rijder profiteerde van een mislukt inhaalmanoeuvre van Jean-Eric Vergne om naar de leidersplaats te schuiven en die gaf hij niet meer uit handen. Vergne werd wel nog tweede, Lucas di Grassi finishte als 3e.

WK-leider Edoardo Mortara kon als 14e geen punten sprokkelen en moet daardoor nu de Nederlander Robin Frijns naast zich dulden. Zondag wordt er opnieuw geracet in New York.