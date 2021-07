Serge Pauwels kijkt uit naar 1e Pyreneeënrit: "Het wordt geen slappe koers onder de favorieten"

"Een slijtageslag op het einde, dan is Mollema op zijn sterkst"

Met zijn 34 lentes hoort Bauke Mollema tot de oudere renners in het peloton, maar versleten is de Nederlander van Trek-Segafredo nog lang niet. Dat bewees hij vandaag nog eens met zijn triomf in Quillan.

"Er zit heel weinig verval op zijn carrière, "zegt Serge Pauwels. "Hij heeft vandaag een heel knap nummer uit zijn mouw geschud. Hij weet dat hij een diesel is en goed is in langere ontsnappingen. Daarom heeft hij ook heel vroeg voor de aanval gekozen, op 42 kilometer van de finish. Hij wist dat hij die laatste beklimming nog over moest, maar dat kon hij met voorsprong doen. Het was heel sterk en slim.”

Zelfkennis en ervaring dus, een winnende combinatie. Maar toch is Mollema geen veelwinnaar, merkt Christophe Vandegoor op. "Hij probeert het altijd solo, want hij is natuurlijk zo traag als een strijkijzer. Hij heeft een mooi palmares met onder meer de Ronde van Lombardije, de Clasica San Sebastian en nu 2 ritten in de Tour. Maar als je ziet hoe sterk hij is, waarom zien we dat dan niet vaker?"

"Hij is natuurlijk geen klimmer zoals Pogacar of Roglic", reageert Pauwels. "Het is voor hem heel moeilijk om te winnen in een klein groepje. Vandaag was er geen moment rust in het peloton, de ontsnapping is pas na 80 kilometer ontstaan. Dan weet je dat het een slijtageslag wordt op het einde en dan is Mollema op zijn sterkst.”