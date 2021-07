SD Worx bezet het volledige podium in 9e Giro-rit, dagzege is voor Moolman

Geen Marianne Vos meer aan de start van de 9e etappe. De leidster in het puntenklassement en tweevoudig ritwinnares deze Giro mikt ook op de olympische wegrit en wilde haar krachten sparen.

Begrijpelijk, want de 122 km lange etappe tussen Feletto Umberto en Monte Matajur gold als een van de zwaarste etappes deze Giro. De slotklim, op de grens met Slovenië, ging bijna 14 kilometer aan 7,7 procent omhoog.

De beslissing viel wel al eerder in de koers. Op een col van tweede categorie reden Elisa Longo Borghini en Ashleigh Moolman weg uit het peloton. Het duo fietste een voorsprong van zo'n twee minuten bij elkaar.

Op de klim naar Monte Matajur gooide Moolman haar medevluchtster overboord om naar de overwinning te soleren. Longo Borghini werd opgeraapt door de achtervolgers, waardoor Demi Vollering en Anna van der Breggen het feestje van SD Worx compleet konden maken.

Net als in de vorige bergetappe palmt het team zo het volledige podium in. De kans is reëel dat dat zondag ook zo zal zijn in de eindafrekening. Dan eindigt de Giro met een heuvelachtige etappe van 113 kilomter tussen Capriva del Friuli en Cormons.