Lang niet alle Schotten zullen in de EK-finale duimen voor de buren van Engeland. De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini staat vandaag afgebeeld als de Schotse held Braveheart in The National. Omdat de nationalistische krant geen zin heeft in nieuwe plaagstoten. "Red ons, Roberto... je bent onze laatste hoop", staat er op de eerste pagina.