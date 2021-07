Remco Evenepoel: "Met deze ploeg kunnen we in Tokio 2x voor medaille gaan"

In Tokio is Remco Evenepoel samen met Wout van Aert de Belgische medaillehoop in het wielrennen, zowel in de tijdrit als in de wegrit. Het geloof bij de afreis naar Japan was groot.

"Met de ploeg die we hebben, kunnen we zeker twee keer voor een medaille gaan. Zowel in de wegrit als in de tijdrit. Is dat nu met mij of Wout, dat maakt denk ik niet uit voor het land België. Wout is wel in heel goeie doen. Hij heeft een streepje voor", denkt Evenepoel.

"We gaan er alles uithalen en hopelijk kunnen we, net als in Rio, een perfecte koers rijden. Dat we Greg mee hebben is perfect, want hij kan zijn ervaring delen", zegt Evenepoel over de uittredende olympische kampioen.