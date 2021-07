Ploegleider De Jongh: "Wij waren ook verrast dat Bauke zo vroeg vertrok"

Bij Trek halen ze nu opgelucht adem. "We waren naar hier gekomen voor ritzeges. 1 keer botsen we op een sterke Mohoric en wordt Stuyven 2e, 1 keer botsen we op een sterke Van Aert en worden we 2 en 3 met Elissonde en Mollema. We wisten dat de kansen aan het slinken waren. Dat het dan toch lukt, geeft ons een goed gevoel."

"Voor de renners is dat een mentale klap als de auto hen passeert. Het draaide daarachter al niet meer zo super rond. Maar Bauke had zelf ook gewoon een superdag."

"Maar het was net op een stuk dat je snel uit het zicht was. Op het stuk dat daarna omhoog ging, liep hij uit. We hebben hem dan gepusht om zo snel mogelijk zoveel mogelijk voorsprong te nemen, zodat we hem met de auto konden bijstaan."

Steven de Jongh zag vanuit de auto van Trek-Segafredo hoe de zege van Bauke Mollema zich ontvouwde. "Dat hij op 40 kilometer van de finish aanging, kwam ook voor ons als een verrassing. We dachten: dat is vroeg."

Stuyven: "Keikop die grappig uit de hoek kan komen"

Jasper Stuyven wist pas aan de aankomst in Quillan zeker dat zijn ploegmaat had gewonnen. "De communicatie was niet zo goed onderweg. Maar het is een mooie dag voor ons. We waren daarvoor ook al in bijna elke ontsnapping mee."

Wat voor iemand is die Mollema? "Toch een beetje een keikop. Iemand die weet waar hij naartoe wil en hoe hij daar moet geraken. Al moet hij soms getemperd worden in zijn ideeën. Maar het is ook iemand die grappig uit de hoek kan komen."

"In de Giro was hij misschien iets minder", vult Edward Theuns aan. "Maar Bauke is iemand die in stilte naar zijn doelen toe werkt. Niet te veel blabla, maar praten met de pedalen."