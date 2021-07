Optimistische fan zet tattoo voor finale: "Engeland winnaar EURO 2020"

Lewis Holden is afkomstig uit Oldham en een enorme voetbalfan. De vader van twee was dan ook in de wolken toen Engeland zich afgelopen woensdag verzekerde van een plek in de EK-finale.

Hoewel de wedstrijd tegen Italië een loodzware klus belooft te worden, is Holden er rotvast van overtuigd dat Engeland morgen met de beker aan de haal gaat. Zo zeker dat hij 3 dagen voor de finale al een tattoo liet zetten.

Samen met de EK-trofee zijn namelijk de volgende woorden te lezen op zijn rechterbeen: "EURO 2020 - Engeland winnaar - It's coming home". Een gewaagde zet van de Engelsman.

"Iedereen zegt dat het ongeluk zal brengen, maar ik heb er vertrouwen in. Voetbal komt opnieuw naar huis. Maandag zal iedereen in de rij staan voor deze tattoo", vertelde Holden.