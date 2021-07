Ook geen fans bij voetbalwedstrijden op de Olympische Spelen

De Japanse autoriteiten hadden donderdag nog aangekondigd dat de olympische competities in hoofdstad Tokio en de nabijgelegen departementen achter gesloten deuren zouden plaatsvinden, maar dat er op de overige sites wel fans aanwezig zouden mogen zijn. Er worden in Hokkaido vijf voetbalwedstrijden afgewerkt.





Volgens Suzuki is het onmogelijk toeschouwers toe te laten door de grote stroom van mensen die voor de wedstrijden vanuit Tokio afzakken. In de Japanse hoofdstad stijgt het aantal coronagevallen de laatste dagen opnieuw sterk. Sapporo ontvangt ook de marathon. Daarbij werd al gevraagd aan fans om weg te blijven.



Donderdag beslisten de Japanse autoriteiten helemaal geen toeschouwers toe te laten bij de olympische competities in Tokio. Wedstrijden in de aangrenzende departementen, Chiba, Saitama en Kanagawa, gaan ook zonder publiek door. Voor evenementen in Fukushima en Miyagi, in het noordoosten van Japan, en Shizuoka, in het midden van Japan, zullen op beperkte basis supporters worden toegelaten.



Deze aankondigingen kwamen enkele uren na het besluit van de Japanse regering om vanaf komende maandag opnieuw een noodtoestand uit te roepen voor Tokio, tot en met 22 augustus. Er zijn momenteel zo'n 900 coronagevallen per dag in Tokio.