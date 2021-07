Ook Barguil en Kragh Andersen geven op na val: "Als lemmingen richting ravijn"

Op ongeveer 60 kilometer van Carcassonne ging het peloton gisteren massaal onderuit in wat motorverslaggever Renaat Schotte omschreef als een hinderlaag.

"Het was een soort losse weg en we gleden over de stenen", vertelt Roger Kluge, een van de slachtoffers die opgaven. "Ik voelde dat ik niets gebroken had, maar had zoveel pijn aan mijn rug dat ik er geen seconde aan gedacht heb om weer op mijn fiets te stappen."

Bij Team BikeExchange verloren ze met Simon Yates en Lucas Hamilton 2 mannetjes in de val. Achteraf werd vastgesteld dat ze net als Kluge niets gebroken hebben, al werd bij Hamilton wel een zwaar schouderletsel aangetroffen.

Warren Barguil reed de etappe nog uit, maar besliste zaterdagochtend dat het welletjes is geweest. "Ik had de Tour zo graag willen uitrijden, maar dit was de val te veel", zegt de Fransman van Arkéa-Samsic. "Ik kan geen kracht meer zetten in mijn rechterbeen. Ik geef niet snel op, maar nu zegt mijn lichaam stop."

Ook Søren Kragh Andersen verscheen niet meer aan de start in Carcassonne. Hij liep een hersenschudding op bij de val. "Ik hoop dat de pech hierbij van de baan is voor ons", zegt de Deen van DSM, die vorig jaar nog 2 ritten won.