Vanaf 18.30u kon normaal gezien met livestream kijken naar de finalereeksen van het EK BMX in Zolder. Het slechte weer gooit echter roet in het eten. Intussen is het onweer gepasseerd en controleert de organisatie de piste.

Alle categorieën komen aan bod, zowel bij de mannen als bij de vrouwen: junioren, beloften en elites. Ook olympiër Elke Vanhoof is van de partij.