In de Baloise Ladies Tour moeten de rensters vandaag voor de tweede keer vol aan de bak. Een tijdrit in Knokke van 11,7 km staat op het menu vanavond. Vanaf 17.30 uur beginnen de eerste vrouwen eraan, Mischa Bredewold komt als laatste aan de beurt om 20 uur. Volg de tijdrit via de livestream.