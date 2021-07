Jonathan Sacoor volgt het goede voorbeeld van zijn landgenoten en pakt zilver

Jonathan Sacoor heeft ons land een derde zilveren medaille bezorgd op het EK voor beloften. Op de 400 meter was hij in 45"17 net iets trager dan de Zwitser Ricky Petrucciani. De Belgische atleten hebben er een goede dag opzitten in Talinn. Ze pakten vandaag 2 keer zilver en een gouden plak.