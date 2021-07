It's coming home! Van waar komt de leuze die ons allemaal horendol maakt?

We spoelen even terug naar het jaar 1996. Het EK in Engeland staat voor de deur en over het Kanaal hebben ze een meeslepend lied nodig om de Engelse fans warm te maken voor het komende toernooi.

De komieken David Baddiel en Frank Skinner, die de populaire humoristische voetbalshow Fantasy Football League presenteren, slaan de handen in elkaar met The Lightning Seeds, een van de bands die profiteerden van de enorme populariteit van de Britpop (met vooral Oasis en Blur) in die periode.

Het eindresultaat mag er wezen en krijgt de titel 'Three Lions (Football's Coming Home)', verwijzend naar de bijnaam van de nationale ploeg. Hoewel het eigenlijk niet de bedoeling is, zorgt het enorme succes ervoor dat het nummer uiteindelijk tot het officiële EK-lied van de Engelsen wordt gebombardeerd.

Sinds de release stonden de artiesten met hun creatie dan ook al meerdere keren op nummer 1 in de hitlijsten, vaak omdat Skinner en Baddiel voor bijna elk volgend toernooi een nieuwe versie uitbrachten en zo telkens langs de kassa passeerden.