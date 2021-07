Harry Kane in aanloop naar finale: "Dit wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière"

"We moeten deze kans om geschiedenis te schrijven met beide handen grijpen. Het is een heel speciaal moment en als we het kunnen afmaken, zal dat voor altijd de geschiedenisboeken ingaan", zegt de 27-jarige aanvaller.

Om morgen aan het langste eind te trekken, kan de Engelse ploeg alvast rekenen op zijn trouwe supporters. Door de coronarestricties zullen de Italianen namelijk fel in de minderheid zijn op Wembley.

"Die finale op Wembley spelen, maakt het natuurlijk allemaal nog wat specialer. Onze fans zullen de hele wedstrijd zingen en achter het team staan, zoals ze altijd doen. Er is geen betere plaats om een tweede grote trofee te winnen dan het Wembleystadion."

Toch is de buit nog niet binnen voor de Three Lions, want tegen een frivool Italië kan het zomaar nog mislopen. "Het klopt dat het een sterke tegenstander is. Zij weten ook wat het is om in finales te staan en toernooien te winnen", is Kane op zijn hoede.

"Ik verwacht een harde strijd, maar we hebben genoeg kwaliteiten om die te winnen. Bonucci en Chiellini zijn uitstekende verdedigers, maar dat is net waar ik voetbal voor speel, om die confrontaties aan te gaan."

"Het wordt de belangrijkste wedstrijd in mijn carrière. Van die finale heb ik vaak gedroomd", sluit de spits af.