Guillaume Martin springt naar de tweede plaats: "Proberen de kansen te grijpen"

Guillaume Martin was bij de pinken toen op de Col de Montségur eindelijk de vlucht van de dag vorm kreeg. Maar meedoen voor de ritzege zat er niet in voor de Fransman, die uiteindelijk 11e werd, op anderhalve minuut van Bauke Mollema.

"Het was een zware etappe, vanaf de start is het nooit stilgevallen. Ik was van plan om een rustig dagje in het peloton door te brengen, maar zag onderweg een mogelijkheid. Het was niet zonder risico. Het kostte veel energie om mee te zijn in de goede vlucht en die te doen slagen, want de verstandhouding was niet optimaal.”

“In de finale was ik uitgedroogd, het zout stond op mijn truitje. Ik had geen kracht meer, ik hoop dat ik goed zal recupereren voor morgen. Ik wist dat het vandaag moeilijk zou zijn voor mij, op zo’n aankomst. Ik had ook niet de benen om te winnen.”



Martin schuift dankzij zijn aanvalslust wel een flink eind op in het klassement. Van de 9e naar de 2e plaats en van 9'29" naar 4'04" achterstand op Pogacar. Mogen we nog meer verwachten van Martin?

"Het team van Pogacar kan niet op alle aanvalspogingen reageren. Je krijgt de indruk dat er in deze Tour behoorlijk veel kansen zijn en ik ga ze proberen te grijpen. Maar ik verwacht morgen ook een moeilijke dag na de inspanningen van vandaag.”