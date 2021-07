Dirk Gerlo: "Je ziet vuur in de ogen van Barty, ze wil tonen dat ze nummer 1 is"

Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, zoekt na Roland Garros haar tweede grandslamtitel. Karolina Pliskova had op de US Open in 2016 al één kans op een titel, maar botste toen op Angelique Kerber. Wat zijn de waardverhoudingen? "Op papier is Barty de favoriete", zegt Dirk Gerlo. "In onderlinge duels staat het 5-2 voor de Australische. Ze heeft de laatste 3 ontmoetingen gewonnen, maar wel 2 keer in 3 sets. Een belangrijke voetnoot." "Exact 10 jaar geleden heeft Barty Wimbledon al eens gewonnen als juniore. Van iedereen op de deelnemerslijst is ze de meest allround speelster. Die veelzijdigheid toonde ze in 2019 al met de eindzege op Roland Garros."



"Haar vormpeil en zelfvertrouwen groeiden zienderogen op Wimbledon. De manier waarop ze Kerber uitschakelde in de halve finale, was veelzeggend. Je ziet het vuur in haar ogen: "Ik en niemand anders gaat de titel pakken op Wimbledon"."

Maar dat betekent niet dat Barty gewonnen spel heeft in de All England Tennis Club. "Onderschat Pliskova niet", waarschuwt Gerlo. "Ze heeft misschien nog geen grand slam gewonnen, maar is na de finale op de US Open in 2016 wel op een regelmatig hoog niveau blijven spelen." "Het spel van Pliskova heeft veel voordelen: ze heeft de sterkste opslag, haar eerste return is onwaarschijnlijk en ze laat nauwelijks een break toe. De Tsjechische is 1,86m groot, maar is toch behoorlijk beweeglijk." "En ze heeft meer wapens dan haar opslag en return. Typisch voor de Tsjechische tennisschool gaat ze niet wachten op een rally. Ze wil zo snel mogelijk toeslaan, terwijl Barty meer zal variëren, crossen en tempowissels zal gebruiken."

