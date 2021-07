Colombia verovert bronzen troostprijs op Copa América tegen Peru

Brazilië en Argentinië spelen vannacht de gedroomde finale van de Copa América, Colombia en Peru mochten het spektakel inleiden met de strijd om de derde plek.

Peru was met de beste papieren de kleedkamer ingegaan, met dank aan het openingsdoelpunt van Yoshimar Yotun net voor rust, maar Colombia had zijn krachten gespaard voor de tweede helft.

Juan Cuadrado (Juventus) tekende voor de gelijkmaker met een vrije trap door de muur, Luis Diaz (FC Porto) bezorgde de Colombianen de voorsprong op assist van zijn doelman.

Lapadula leek met een rake kopbal nog strafschoppen af te dwingen in de slotfase, maar Diaz schoot in de extra tijd nog een tweede keer heerlijk raak. De eindwinnaar van 2001 moet 20 jaar later vrede nemen met de troostprijs. Peru blijft met lege handen achter.