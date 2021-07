Bondscoach Vanthourenhout: "Eén medaille in Tokio zou al fantastisch zijn"

"Maar in principe weet iedereen al wel grotendeels wat hem te wachten staat. Ook Greg Van Avermaet (de regerende olympische kampioen, red). Hij is bereid om zijn ding te doen voor de ploeg."

"De rolverdeling is eerder al geschetst. Tiesj Benoot, Mauri Vansevenant en Greg Van Avermaet zullen in steun rijden van Remco en Wout. Het is nog even wachten tot de Tour afgelopen is om te zien waar iedereen precies staat."

Wout van Aert toonde in de Tour al dat zijn vorm uitstekend is. Heeft hij dan nog een streepje voor op Evenepoel? "Ik denk dat het verloop van de wedstrijd zal bepalen wie een streepje voor heeft. En we zullen ook wat geluk moeten hebben", zegt Vanthourenhout.

"Ik zou al heel blij zijn als we één medaille kunnen meebrengen. Dat zou fantastisch zijn. Wie die medaille dan wint, maakt me niet uit. Ik zal gelukkig terugkeren als we als ploeg gefungeerd hebben en als iedereen zijn taak gedaan heeft zoals het moet."

"Tiesj Benoot? Er is geen probleem met zijn vormpeil. Hij zal klaar zijn voor de Spelen. Zijn opgave in de Tour was ook met het oog op Tokio. Normaal gezien blijft alles dus zoals het is."