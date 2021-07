Bauke Mollema: "In de Giro was ik moe, maar ik begon fris aan de Tour"

Dat Bauke Mollema zich vandaag ging mengen in een aanval, was geen verrassing. De 34-jarige renner van Trek-Segafredo deed zijn aanvallers-statuut alle eer aan en werkte een dag in de voorlinie solo af. Na een tegenvallende Giro, haalt de Nederlander weer gerust adem.

"Het is ongelooflijk om weer een Tourrit te winnen", opent Bauke Mollema. "Het was een loodzware dag vandaag. We hadden bijna 20 kilometer nodig om weg te springen met een degelijke vluchtersgroep." Zijn team (Trek Segafredo) speelde - door hun aanvallende ingesteldheid - een hoofdrol in zijn overwinning. Zo sprongen zijn ploegmakkers op elk wiel dat bewoog. "In die beginfase deed onze ploeg het inderdaad echt uitstekend."

Het team rijdt enorm agressief de laatste week. Bauke Mollema, Trek-Segafredo

"We misten geen enkele vluchtpoging en waren steeds met velen op de voorposten van het peloton te vinden. Het team rijdt ook enorm agressief de laatste week. Nu we niet meer meedingen voor het algemene klassement, gaan we vol voor etappewinst."

"Ik heb de ervaring om een vlucht goed in te delen"