Zonder fans moet het niet voor Kyrgios, hij zegt af voor de Spelen

Nick Kyrgios behoorde tot de elf tennissers in de Australische selectie voor de Olympische Spelen, maar de beslissing van het organisatiecomité en de Japanse overheid donderdag om geen toeschouwers toe te laten vanwege de coronapandemie, hebben Kyrgios op andere gedachten gebracht.



"Het is altijd een droom geweest om Australië te vertegenwoordigen op de Spelen en ik weet dat ik deze kans misschien nooit meer opnieuw krijg. Maar ik ken mezelf ook. De gedachte om in lege stadions te spelen, geeft me geen goed gevoel. Dat is nooit zo geweest. En ik wil ook niet de plaats innemen van een andere gezonde atleet", schrijft hij op Twitter.

Nick Kyrgios maakte vorige week op Wimbledon zijn rentree, nadat hij maanden aan de kant was gebleven. De tennisser kwam na de Australian Open, in februari, niet meer in actie. Kyrgios besloot vanwege de coronaperikelen een tijdje niet te tennissen.



Op Wimbledon haalde hij de derde ronde, maar daarin moest Kyrgios geblesseerd opgeven tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime.