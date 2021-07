Voormalig Italiaans bondscoach Conte: "Italië weet hoe je een finale wint"

Door de strenge coronamaatregelen zullen tijdens de EK-finale in Londen nauwelijks Italianen in het stadion aanwezig zijn. Toch gelooft Antonio Conte in de kansen van de Azzurri. Ook omdat Engeland sinds 1966 nooit meer de finale bereikte op een groot toernooi.

"Wij weten wat het betekent om een finale te spelen. En wat er nodig is om die te winnen. De Engelsen wachten al hun hele leven op deze wedstrijd. Het publiek in het stadion kan daarbij een belangrijke rol spelen, maar het kan ook een nadeel zijn", zei Conte.

Verder zag de ex-trainer van Inter ook nog een zwak punt bij de Engelsen. "Als je hoog druk zet, hebben ze achterin problemen om uit te verdedigen. Bij ons is dat net een kracht."

"Het trio Donnarumma-Chiellini-Bonucci achterin zorgt voor het vertrouwen en de rust in de ploeg. Italië verdient dan ook om in deze finale te staan. We hebben getoond een completer team te zijn dan de EK-tegenstanders die we al ontmoet hebben", sloot de Italiaan af.