Volledig wit Wembley? Italianen mogen niet naar Engeland reizen voor EK-finale

Zondag kijken Engeland en Italië elkaar in de ogen in de EK-finale. Voor de wedstrijd in het Londense Wembley-stadion worden ongeveer 60.000 mensen verwacht, maar weinig van hen zullen Italianen zijn.

De Britse reisregels vereisen immers dat reizigers die aankomen in Engeland 10 dagen in quarantaine moeten blijven. Er wordt dus toch geen uitzondering gemaakt voor de voetbalfans, zoals eerder wel gehoopt werd.

"Als we ontdekken dat mensen alleen voor het voetbal komen, worden ze niet toegelaten. Veel chartervluchten en rechtstreekse vluchten zijn op die basis ook al geannuleerd", zei de Britse minister van Transport, Grant Shapps, vandaag tegen Times Radio.