Vive le Vélo is vanaf maandag terug, Ine Beyen: "Spannend en een kampgevoel"

Ine Beyen trok voor Vive le Vélo vorig jaar 3 weken door Vlaanderen aangezien Karl Vannieuwkerke en zijn tafel in 2020 op het veilige Vlaamse grondgebied bleven.

Vanaf maandag slaat Beyen haar tenten op in Frankrijk. "We zijn bezig met de laatste voorbereidingen. Ik mag nog niet te veel verklappen over onze plannen, maar die zijn wel groots. Een tipje van de sluier? We hebben vandaag nog tentjes gekocht om te overnachten..."

Beyen kroop vorig jaar en voor Vive le Vélo - Leve de Ronde in het zog van familieleden of supporters van wielrenners. "Dat doen we ook in deze editie."

"We volgen de supporters van renners. Dat kan een partner zijn, een vriend, de vader of moeder, maar ook een onbekende superfan."

"We doen dat nu voor het eerst in Frankrijk. Er kan op het laatste nippertje nog veel veranderen."

"Maar in principe komen we niet dicht bij de renners en registreren we vooral het circus rond de Tour. Dat moet - gezien de omstandigheden - dus werkbaar zijn."