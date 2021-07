UEFA-voorzitter: "Stadion in regenboogkleuren was politiek protest"

Twee weken terug wilde München het voetbalstadion verlichten in de regenboogkleuren tijdens de EK-wedstrijd Duitsland - Hongarije. De Duitse stad kreeg geen toestemming van de UEFA.

"Mijn persoonlijke mening en die van UEFA omtrent mensenrechten en diversiteit is heel duidelijk", zegt Aleksander Ceferin vandaag in gesprek met de Britse openbare omroep BBC.



"Het probleem is echter dat er een aanvraag werd ingediend om het stadion te verlichten in de regenboogkleuren als protest tegen de regering en het parlement van een Europees land."

"De UEFA is een organisatie die zich niet wil mengen in het politieke debat. Dat staat zo in onze statuten", stipt Ceferin aan. "Wij protesteren niet tegen regeringen en willen niet meegesleept worden in politieke gevechten."