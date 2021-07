Suns staan dichter dan ooit bij NBA-titel, Giannis heeft hulp nodig

De zege van de Suns in het eerste duel was al historisch omdat de ploeg uit Phoenix nooit eerder op voorsprong was gekomen in een NBA-finale. In 1976 en 1993 verloren de Suns telkens de openingsmatch en ze zouden die achterstand nooit meer inhalen.

De 1-0-voorsprong smaakte zo zoet, dat Devin Booker, Mikal Bridges en Chris Paul een voortrekkersrol speelden om hun hand nog iets meer uit te steken naar een eerste titel. Booker was goed voor 31 punten en 6 assists, Paul voor 23 punten en 8 assists en Bridges scoorde 27 punten.

Eigenlijk stonden die prestaties in de schaduw van een alweer fenomenale Giannis Antetokounmpo, maar het probleem is dat hij te weinig hulp kreeg. In het derde quarter hield hij de Bucks ongeveer in zijn eentje in de wedstrijd met 20 punten.

Volgens het statistiekenbureau van de NBA is hij nog maar de vierde speler in 50 seizoenen die 20 punten maakt in een quarters tijdens de play-offs. Zijn voorgangers: Michael Jordan, Isiah Thomas en Joe Dumars.

Khris Middleton liet het afweten met 11 punten bij de Bucks. Veelzeggend was ook de statistiek dat de Bucks 3 punten meer scoorden in de minuten dat Giannis op het veld stond. Zondag volgt duel 3 in Milwaukee.