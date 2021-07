Serge Pauwels: "Wat is er mooier dan Cavendish die in Parijs afzwaait met record?"

De voorbije dagen kreeg zowel Iljo Keisse als Fabio Jakobsen een contractverlenging bij Deceunick-Quick Step. Natuurlijk volgt dan de vraag wat Patrick Lefevere van plan is met Mark Cavendish na deze Tour. "Cavendish moet eindigen met een knal in Parijs", denken radiocommentatoren Christophe Vandegoor en Serge Pauwels.

Mark Cavendish stapelt de overwinningen op in de Ronde van Frankrijk. De Brit zit nu al aan 4 zeges en evenaarde daarmee het record van Eddy Merckx door zijn totaal op 34 Tourzeges te zetten. Serge Pauwels is zelf een ex-renner van de stal van Patrick Lefevere en vraagt zich af wat Cavendish volgend jaar zal doen. "Hans Vandeweghe maakte onlangs nog een goed punt in zijn column. Volgens Vandeweghe is het niet gegarandeerd dat Lefevere Cavendish een contractverlenging zal aanbieden", zegt Pauwels. "Ik begrijp dat het nog niet vast staat, want misschien wordt het ook niet beter dan dit. Lefevere heeft een fantastische gok gedaan met Cavendish en heeft ongelofelijk veel gewonnen met een minimale inzet." "De vraag is nu of hij zal blijven gokken. Cavendish heeft zijn marktwaarde misschien wel vertienvoudigd, maar maakt hij het volgend jaar nog eens waar? Indien niet, dan is het een iets minder mooi verhaal voor beide partijen." "Wat zou er trouwens mooier zijn dan Cavendish die op de Champs-Elysées afzwaait met het record om dan te zeggen: Dit was het, het is mooi geweest", denkt Pauwels luidop.

In Parijs zeggen dat je iets gedaan hebt wat niemand voor mogelijk achtte en dan afzwaaien. Christophe Vandegoor

Ook Vandegoor deelt de mening van Pauwels. "Met zo een knal zou het moeten eindigen. In Parijs zeggen dat je iets gedaan hebt wat niemand voor mogelijk achtte en dan afzwaaien. Dan wordt het verhaal nog mooier."

"In september kan hij nog de Tour of Britain rijden en voor eigen volk afscheid nemen. Dan is het helemaal een sprookje", voegt Pauwels eraan toe.

"Lefevere laat renners op het goede moment gaan"

De vraag is of Cavendish zelf wel klaar is om het wielrennen los te laten. Zeker als we kijken naar de vrolijkheid van de Brit in deze Tour de France. "Natuurlijk zal hij willen voortdoen. Maar bij Lefevere is het altijd geweest zoals met Terpstra. Hij kan renners op het goede moment laten gaan. Op een moment dat hij aanvoelt dat het niet beter zal worden", zegt Vandegoor. "Cavendish is ook al 36 jaar, hij zal hoe dan ook binnen dit en een paar jaar stoppen. Een renner zoals hij moet zelf kunnen beslissen wanneer hij stopt, maar hij moet erover waken dat hij dat mooie moment kan vastgrijpen", merkt Pauwels op. "Er staat altijd een prijskaartje tegenover, een opportuniteitskost zeg maar. Wat had hij nog kunnen doen met een jaar extra?"

"Opportuniteit om op een mooi moment te stoppen"

En het financiële? "Dat zal zeker niet het belangrijkste zijn, maar het blijft elke keer wel een aanzienlijk bedrag. Hij kan sowieso ergens terecht voor een mooier bedrag", zegt Pauwels. "Er moet boter bij de vis worden gedaan met zulke prestaties en dat loopt natuurlijk op", voegt Vandegoor toe. "Een sterk punt voor Lefevere is dat Cavendish enkel bij Deceuninck-Quick Step deze ritten zal winnen. In een andere omgeving is de kans groot dat hij dat niveau niet haalt", zegt Pauwels. "Het gaat verder dan het financiële. Voor beide partijen is het een opportuniteit om op een mooi moment te stoppen. Ze zijn volwassen genoeg."

Als Cavendish de guts heeft om in Parijs te zeggen: This is it. Dat zou een gigantische knal zijn. Christophe Vandegoor