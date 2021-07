Sacoor pakt met overschot de winst in zijn halve finale op de 400 meter U23

Sacoor nam al snel de leiding in zijn halve finale en die stond hij niet meer af. In de laatste rechte lijn had hij een deugddoende voorsprong en had hij zelfs nog overschot.

Met zijn tijd van 45"77 (zijn snelste chrono sinds het WK in Doha in 2019) won hij niet alleen zijn reeks, het is ook de tweede beste tijd van alle halve finalisten. Enkel de Zwitser Ricky Petrucciani liep sneller dan onze landgenoot. Hij liet een tijd van 45"72 noteren.

Sacoor mag dan ook met vertrouwen naar de finale toeleven. Die staat morgen om 17u30 op het programma.